Керівник IWF пішов у відставку через гучний корупційний скандал

Тамаш Аян раніше був відсторонений від посади на 3 місяці

Керівник Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) Тамаш Аян потрапив в гучний корупційний скандал.

Про це повідомляє прес-служба федерації.

У січні 2020 року німецький журналіст Хайо Зеппельт випустив новий фільм-розслідування, в якому Аян звинувачується в корупції і приховуванні допінгу. Варто відзначити, що це не перший подібний фільм Зеппельта. Німець став дуже відомим саме завдяки таким роботам.

Після скандального фільму Аян був відсторонений від посади на 90 днів. Виконком IWF прийняв відставку функціонера. Аяну 81 рік і він очолював федерацію протягом останніх 20 років.

Раніше, голову Федерації футболу Іспанії звинуватили у корупції і він постане перед судом.