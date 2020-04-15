Голову Федерації футболу Іспанії звинуватили у корупції і він постане перед судом

Футбольний чиновник ТОП-рівня під підозрою

Джерело - Главком.

Керівник Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) Луїс Рубіалес підозрюється в корупції, а саме - підробці документів.

Про це повідомляє ABC.

У грудні 2019 року Рубіалес намагався внести до списку надзвичайного загальних зборів організації 19 осіб, не пов'язаних з нею.

Ці зміни не були схвалені, тому список було запропоновано скоротити з 19 до 5, і цей варіант був прийнятий. Однак, з'ясувалося, що документи, що підтверджують прийняття, були підроблені. Підозра впала саме на керманича іспанського футболу.

Відзначається, що таким чином Рубіалес сподівався забезпечити собі перевагу на майбутніх виборах президента федерації, так як нові члени зборів мали б право голосу й могли вплинути на рішення.

Рубіалес і генсек федерації Андреу Кампс 21 травня 2020 постануть перед судом в Мадриді.

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