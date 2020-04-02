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Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор робить усе можливе щоб Ігри відбулися вчасно

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Доля Всесвітніх ігор невідома
Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор робить усе можливе щоб Ігри відбулися вчасно
#Всесвітні ігри

Джерело - scu.org.ua.

Перенесення Олімпійських ігор 2020 року вплинуло на Всесвітні ігри 2021 року в Бірмінгемі, США.

Про це розповів президент міжнародної асоціації світових ігор (IWGA) Хосе Перурена.

"Ми розуміємо безпрецедентну глобальну проблему, яка чинить руйнівну дію на всі спортивні федерації та організації. Оскільки неолімпійські федерації та олімпійські федерації переживають важкий рік, і їх заходи повинні бути відкладені або скасовані, ми розуміємо і підтримуємо важке рішення МОК відкласти проведення Ігор вперше в своїй історії.

 Наслідки цього рішення будуть відчуватися у всьому спортивному світі, але ми повинні згуртуватися разом, щоб забезпечити вихід з цієї кризи", — розповів Перурена.

Всесвітні ігри 2021 року заплановано на 15-25 липня 2021 року в Бірмінгемі, штат Алабама, за участю 3600 спортсменів і більше 30 видів спорту.

Нагадаємо, визначилась дата відкриття Олімпійських ігор у 2021 році.

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