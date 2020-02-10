Setanta готується запустити в Україні другий канал

Setanta Sports планує запустити в Україні ще один телеканал.

Про це розповіла керівниця каналу Марія Лисенко.

"Ми збираємося запускати другий канал. Більше того: це відбуватиметься вже найближчим часом. Ми вже подали пакет документів на включення його до списку адаптованих каналів до Нацради з телебачення і радіомовлення для того, щоб цей канал запустити. І найближчим часом очікуємо рішення Нацради.

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Ми вже почали з січня трансляції жіночого тенісу. Цього тижня показуємо Thailand Open, де Світоліна виступатиме. Сподіваємося, зможемо глядачам показати максимальну кількість матчів з її участю.

Також з березня ми плануємо трансляції чоловічого тенісу - турнірів рівня АТР 1000. І в червні ми плануємо в максимальному обсязі, наскільки це можливо, трансляції двох тижнів Вімблдону", - відзначила Лисенко.