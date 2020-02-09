Вперше в історії клуб із Другої ліги став учасником Фіналу чотирьох

Джерело - Чемпіон.

В Житомирі відбувся другий матч четвертого етапу Кубка України з волейболу між ВК Решетилівка з та Покуттям зі Снятина (Івано-Франківська область).

Волейболісти з Полтавщини перемогли у трьох перших партіях і гарантували собі прохід до наступного раунду. Це вперше в історії клуб з Другої ліги зіграє у фіналі чотирьох Кубка України.

Іншими учасниками стали Житичі-ЖНАЕУ (Житомир). Барком-Кажани (Львів) та Буревісник-ШВСМ (Чернігів).

Фінал чотирьох відбудеться 29 лютого -1 березня. Місце проведення визначиться пізніше.