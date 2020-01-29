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Гравець збірної України перейшов до російського клубу

Сьогодні 12:41 1154 0
Діденко став гравцем клубу Югра-Самотлор
Гравець збірної України перейшов до російського клубу
#Діденко, #Югра-Самотлор

Джерело - Tribuna.com.

Український волейболіст Владислав Діденко перейшов в російську команду Югра-Самотлор.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний гравець був основним гравцем національної збірної на чемпіонаті Європи-2019.   

Діденко почав сезон у другій французькій лізі в складі Нансі, але покинув команду через візові проблеми.

З двома перемогами в 13 матчах Югра-Самотлор займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії.

Раніше, Хімік підписав першу американку в історії клубу.

Нагадаємо, Хімік зазнав четвертої поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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