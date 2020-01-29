Гравець збірної України перейшов до російського клубу

Джерело - Tribuna.com.
Український волейболіст Владислав Діденко перейшов в російську команду Югра-Самотлор.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
27-річний гравець був основним гравцем національної збірної на чемпіонаті Європи-2019.
Діденко почав сезон у другій французькій лізі в складі Нансі, але покинув команду через візові проблеми.
З двома перемогами в 13 матчах Югра-Самотлор займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії.
Раніше, Хімік підписав першу американку в історії клубу.
Нагадаємо, Хімік зазнав четвертої поразки у груповому етапі Ліги чемпіонів.