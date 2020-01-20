 Два мільйон доларів за секунду - Став відомий гонорар Мак-Грегора за бій із Серроне | ММА | Champion.com.ua
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Два мільйон доларів за секунду - Став відомий гонорар Мак-Грегора за бій із Серроне

Сьогодні 14:24 702 0
Став відомий гонорар Конора МакГрегора за перемогу над Дональдом Серроне на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 246
Два мільйон доларів за секунду - Став відомий гонорар Мак-Грегора за бій із Серроне
#Мак-Грегор, #Серроне

Джерело - championat.com.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор заробив 78 млн доларів за бій проти американця Дональда Серроне.

Про це повідомляє Lad Bible.

Фіксований гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів. Більшу частину суми Мак-Грегор заробив завдяки продажам переглядів бою на платних платформах

Бій тривав всього 40 секунд, Таким чином, Мак-Грегор заробив майже 2 млн доларів за кожну секунду, проведену в октагоні.

Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.

Також, Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером.

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