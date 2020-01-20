Джерело - championat.com.
Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор заробив 78 млн доларів за бій проти американця Дональда Серроне.
Про це повідомляє Lad Bible.
Фіксований гонорар ірландця склав 3 мільйони доларів. Більшу частину суми Мак-Грегор заробив завдяки продажам переглядів бою на платних платформах
Бій тривав всього 40 секунд, Таким чином, Мак-Грегор заробив майже 2 млн доларів за кожну секунду, проведену в октагоні.
Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.
Також, Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером.