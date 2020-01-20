Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегором вірить у ще один бій із непереможним боксером Флойдом Мейвезером.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Так, я бачив його пост в соцмережах. Він ще забув згадати в постері мою компанію McGregor Sports & Entertainment. Так що обійдеться, раз він так вчинив. Ха-ха.

Послухайте, треба подивитися, як все розгорнеться, але можу сказати, що Флойд - дуже веселий хлопець. Подивимось як вийде. Переговори і обговорення ніколи не закінчуються - вони йдуть постійно. Флойд далекий від завершення кар'єри, і, я думаю, в якийсь момент наш ще один бій міг би відбутися", - розповів Мак-Грегор.