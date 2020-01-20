 Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Агент Тайсона прибув в Україну для переговорів щодо переходу футболіста
Вчора 22:37 999
Динамо зіграло внічию з Легією у контрольному матчі
Вчора 17:56 2651
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 16:38 56498 2
Президент Агробізнесу: Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух
Вчора 13:50 958
Мак-Грегор знищив Серроне за 40 секунд
Вчора 08:30 5561
Збірна України фінішувала у ТОП-10 на естафеті Кубка світу
18.01.2020 16:46 1559
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
18.01.2020 14:22 3494 1
Маямі обіграв Оклахому, Атланта без Леня вирвала перемогу у Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
18.01.2020 10:37 730
Кіченок і Мірза стали чемпіонками парного турніру у Горбарті
18.01.2020 09:56 999
Ястремська поступилася Барті у фіналі Adelaide International
18.01.2020 09:49 1778
Блоги
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя
Як живе Ярмоленко і скільки він заробляє - Розкішне життя Valeriy Ruchka
Вчора 11:37 3004 1
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Андрій Твердохліб
18.01.2020 21:03 1195
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна
Олександра Усика зупинила поліція. Причина серйозна Андрій Твердохліб
18.01.2020 20:55 2670
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою
Легендарна атака Валі Семеренко в двобої з росіянкою Андрій Твердохліб
18.01.2020 14:57 4340
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
18.01.2020 14:22 3494 1
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець
Збірна України U-21 - вся правда про команду і майбутніх зірок УПЛ - Трендець Valeriy Ruchka
14.01.2020 15:12 772
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах
Так було, так є, і так буде! Ломаченко опублікував нове відео у соціальних мережах Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:17 3891 6
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ
Найсмішніший буліт у вашому житті. Дивовижний фейл суперзірки НХЛ Valeriy Ruchka
14.01.2020 12:00 3099 1
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року
​​Пляжну шизу від фанатів Динамо визнали одним з найкращих перформансів 2019 року Valeriy Ruchka
14.01.2020 11:30 719
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар
Петряк забив курйозний гол за МОЛ Фехервар Valeriy Ruchka
14.01.2020 10:11 792
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:29 ММА Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером 86
08:13 Біатлон Семеренко: Можемо боротися нарівні з лідерами 321
19 Січня 2020
23:59 Футбол Динамо - Легія 1:1. Огляд матчу 1245
23:54 Футбол Барселона з труднощами переграла Гранаду у 20 турі Ла-Ліги 291
23:43 Футбол Дубль Роналду приніс Ювентусу перемогу над Пармою у 20 турі Серії А 314
23:33 Футбол Російський клуб зацікавився нападником Динамо 998
23:25 Футбол Олександрія - Славія 2:2. Відео голів 297
23:18 Футбол УПЛ не скасовуватиме плей-оф за єврокубки у поточному сезоні 358
23:11 Футбол Шахтар достроково повернув хавбека з оренди у Португалії 516
23:04 Футбол Лечче - Інтер 1:1. Огляд матчу 216
22:54 Футбол Селезньов забив гол за Бурсаспор у третьому матчі поспіль 496
22:48 Футбол Тренер Манчестер Юнайтед за допомогою собаки-шукача оглядав автобус команди 344
22:37 Футбол Агент Тайсона прибув в Україну для переговорів щодо переходу футболіста 999
22:24 Футбол Ліверпуль - Манчестер Юнайтед 2:0. Огляд матчу 397
22:10 Гандбол Угорщина сенсаційно перемогла Словенію, Норвегія переграла Швецію. Результати матчів чемпіонату Європи 775
21:55 Футбол Лідер Динамо пропустив матч з Легією через хворобу 712
21:43 Футбол Баєр знищив Падерборн у 18 турі Бундесліги 303
21:33 Футбол Атлетік зіграв внічию з Сельтою у 20 турі Ла-Ліги 203
21:30 Пряма трансляція Барселона - Гранада: онлайн-трансляція матчу 20 туру Ла-Ліги. LIVE 530
21:23 Футбол Брюгге з Соболем переграв Андерлехт у 22 турі Ліги Жупіле 372
21:13 Футбол Ов’єдо Луніна врятувало матч з Уескою у 24 турі Ла-Ліги 2 729
20:59 Футбол Рома перемогла Дженоа у 20 турі Серії А 360
20:50 Футбол Михайличенко: Побачили те, що хотіли отримати від матчу з Легією 1043
20:37 Футбол Бернлі - Лестер 2:1. Огляд матчу 176
20:23 Футбол Ліверпуль переміг Манчестер Юнайтед в 23 турі АПЛ 468

Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером

Сьогодні 08:29 86 0
Конор Мак-Грегор прокоментував бій із Флойдом Мейвезером
Мак-Грегор готовий битися із Мейвезером
#Мак-Грегор, #Мейвезер

Джерело - isport.ua.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегором вірить у ще один бій із непереможним боксером Флойдом Мейвезером.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Так, я бачив його пост в соцмережах. Він ще забув згадати в постері мою компанію McGregor Sports & Entertainment. Так що обійдеться, раз він так вчинив. Ха-ха.

Послухайте, треба подивитися, як все розгорнеться, але можу сказати, що Флойд - дуже веселий хлопець. Подивимось як вийде. Переговори і обговорення ніколи не закінчуються - вони йдуть постійно. Флойд далекий від завершення кар'єри, і, я думаю, в якийсь момент наш ще один бій міг би відбутися", - розповів Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор успішно повернувся в октагон, всього лише за 40 секунд перемігши американця Дональда Серроне.

Коментарі ()