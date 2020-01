У Лас-Вегасі на T-Mobile Arena відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 246, головною подією якого став поєдинок між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Мак-Ггрегором і американцем Дональдом Серроне.

Варто визнати факт того, що бійців представляли довше, ніж тривав сам бій. Скандальному ірландцеві вистачило всього 40 секунд, щоб здолати Ковбоя і зробити тріумфальне повернення в ММА.

Мак-Грегор почав забивати Серроне біля клітки, після чого рефері бою Герб Дін прийняв рішення зупинити поєдинок через занадто пасивну оборону американця.

