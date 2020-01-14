Ісландія знищила Росію, Хорватія переграла Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру групи Е та третього туру груп А і С чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.
До плей-оф вийшли Хорватія, Білорусь, Іспанія, Німеччина та Ісландія.
Сьогодні збірна України зіграє з Чехією в останньому турі попереднього етапу.
Чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків
Попередній раунд, 13 січня
2 тур
Група Е
Ісландія - Росія 34:23 (18:11)
Данія - Угорщина 24:24 (11:13)
3 тур
Група А
Чорногорія - Білорусь 27:36 (11:17)
Сербія - Хорватія 21:24 (10:8)
Група С
Латвія - Німеччина 27:28 (11:16)
Нідерланди - Іспанія 25:36 (13:17)
Нагадаємо, що у перших турах збірна України програла Північній Македонії та Австрії.