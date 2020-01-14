 Ісландія знищила Росію, Хорватія переграла Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи | Гандбол | Champion.com.ua
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Ісландія знищила Росію, Хорватія переграла Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи

Сьогодні 08:40 999 0
Росія втратила шанси вийти з групи
Ісландія знищила Росію, Хорватія переграла Сербію. Результати матчів чемпіонату Європи
#Ісландія, #Росія

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру групи Е та третього туру груп А і С чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків.

До плей-оф вийшли Хорватія, Білорусь, Іспанія, Німеччина та Ісландія.

Сьогодні збірна України зіграє з Чехією в останньому турі попереднього етапу.

Чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків
Попередній раунд, 13 січня
2 тур
Група Е

Ісландія - Росія 34:23 (18:11)

Данія - Угорщина 24:24 (11:13)

3 тур
Група А

Чорногорія - Білорусь 27:36 (11:17)

Сербія - Хорватія 21:24 (10:8)

Група С

Латвія - Німеччина 27:28 (11:16)

Нідерланди - Іспанія 25:36 (13:17)

Нагадаємо, що у перших турах збірна України програла Північній Македонії та Австрії.

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