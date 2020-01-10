Збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті Європи

Українці програли з різницею лише в один м'яч

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи В чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків збірна України програла Північній Македонії.

Українці постаралися дати бій фавориту матчу (перед матчем на перемогу збірної України у букмекерів був високий коефіцієнт - 5,5). Північна Македонія по ходу зустрічі доводила свою перевагу до 5 м’ячів (16:11). Українці змогли у другому таймі скоротити відставання до одного м’яча (24:23). Та все ж Північна Македонія зберегла переможний рахунок.

Наступний матч збірна України 12 січня зіграє з Австрією.

Чемпіонат Європи

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Група В

Північна Македонія - Україна 26:25 (13:10)

Раніше, UA:Перший не покаже матчі збірної України на Євро-2020.

Нагадаємо, що вчора матчами групи А і С стартував чоловічий чемпіонат Європи з гандболу.