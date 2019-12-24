Дерюгіна: До України можуть застосувати санкції та штрафи

Проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у Києві перебуває під загрозою зриву.

Про це заявила тренер збірної України Ірина Дерюгіна.

"Я хочу заявити: якщо упродовж січня не буде Указу, Оргкомітету та хоча б натяку на достатнє фінансування, Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році – теж під загрозою зриву. Це ганьба на весь світ.

Уявімо собі найгірший варіант: крім репутаційних втрат, які ще наслідки для України? Можуть застосовуватися санкції і штрафи. У листопаді був останній термін, коли на засіданні Європейського гімнастичного союзу в Софії ми могли відмовитися від проведення Чемпіонату без будь-яких втрат. Зараз вже не маємо права. Це удар нижче пояса. А на фоні дуже близьких Олімпійських ігор – дуже боляче", - зазначила Дерюгіна.