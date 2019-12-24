 Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади

Сьогодні 00:11 1546 0
Кузіна обурили останні заяви Гоцула
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
#Гоцул, #Кузін

Джерело - Чемпіон.

Відомий у недалекому минулому бігун-марафонець, а нині тренер і організатор Олександр Кузін виступив з відкритим листом на адресу президента Федерації легкої атлетики України Ігоря Гуцула.

Про це він написав у Facebook.

"Звертаюся до вас як громадянин України, як колишній професійний спортсмен, найкращий марафонець Європи 2007 року (результат у марафоні 42км 195м – 2:07,33), як тренер професійних спортсменів, членів збірної нашої країни і як президент марафонського клубу "Тарас Бульба" (KuzinTeam), - написав Олександр Кузін. – Я в легкій атлетиці з 1987 року. Для мене легка атлетика – це все.

З вами я не раз зустрічався, спілкувався і до того як ви стали президентом ФЛАУ. Ви дуже добре говорите, вдаєте що вникаєте в проблему. Можна повірити вам раз, два, але, коли я розумію що мене обманюють протягом уже років п'яти, це неприємно. М'яко кажучи.

Зараз я зіткнувся з тим, що обманюють вже моїх спортсменів. Ви виставляєте відео в Youtube про те, що уряд відмовляється фінансувати ФЛАУ і це виглядає правдоподібно. Але людьми легко маніпулювати, поки вони не в темі. Ви обіцяли, що зробите документацію ФЛАУ публічною – не бачу цього. У 2017 році ви затвердили і виставили на офіційному сайті ФЛАУ бонусне фінансування членів збірної України згідно виступу за минулий рік. На мою групу легкоатлетів, членів збірної України на офіційному сайті ФЛАУ було виставлено фінансування на більш ніж 400 000 гривень. Я писав офіційні листи в ФЛАУ, але жодної письмової відповіді так і не отримав.

Вчора мій учень Роман Романенко – чемпіон Балканських ігор-2019 у напівмарафоні – сказав, що збірна України укладає з ним контракт на 2020 рік на півроку на 0,25% окладу. Ви знущаєтеся? Упевнений, що будь-яка ваша поїздка і поїздка когось із офісу ФЛАУ за кордон по добових на один день обходиться приблизно стільки ж, скільки ви зараз виділяєте на одного з кращих легкоатлетів країни на місяць.

За останній час ви створили з ФЛАУ "закриту спільноту", яка працює на вас, яке залякує спортсменів, тренерів, шантажує моїх спортсменів. Ви робите вигляд, що шанувальник демократії, але ваші підопічні (головні тренери ФЛАУ) створюють проблеми моїм спортсменам і мені особисто!

З таким підходом ви не отримаєте результатів у найближчому майбутньому. Ви гальмуєте розвиток легкої атлетики України своєю бездіяльністю (види витривалості – то як мінімум). Ви втратили за останні роки не одну медаль європейського рівня для України. Я вам постійно про це писав. З кожним роком виступи все гірші і гірші", - написав Кузін. 

Раніше, Гоцул заявляв про недостатність фінансування легкоатлетів.

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