РУСАДА відшкодує всі витрати на розслідування по Московській лабораторії та заплатить штраф

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) прийняв рекомендацію комітету щодо відповідності щодо матеріальних санкцій щодо РУСАДА.

Про це повідомляє сайт організації.

Сьогодні WADA відсторонило Росію від міжнародних стартів на 4 роки через маніпуляції з базою даних Московської лабораторії.

"З огляду на обтяжуючі обставини, РУСАДА має сплатити всі витрати WADA по даній справі, понесені з січня 2019 року, а також виплатити штраф на користь WADA в розмірі 10% від доходу РУСАДА за 2019 рік або в розмірі 100 тисяч доларів США (в залежності від того, що менше).

Це максимальний штраф, передбачений правилами. Вся сума повинна бути виплачена до закінчення чотирирічного відсторонення", - йдеться в прес-релізі.