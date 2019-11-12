 Збірна так званої ДНР взяла участь в міжнародних змаганнях з карате KWF в Японії | Єдиноборства | Champion.com.ua
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Збірна так званої ДНР взяла участь в міжнародних змаганнях з карате KWF в Японії

Вчора 23:04 557 0
Це може викликати великий дипломатичний скандал.
Збірна так званої ДНР взяла участь в міжнародних змаганнях з карате KWF в Японії
#скандал, #ДНР, #терористи

Джерело - obozrevatel.com.

Збірна так званої ДНР взяла участь в IX Кубку світу з карате KWF, який відбувався в Токіо 9-10 листопада.

Про це повідомляє Obozrevatel.com.

Повідомляється, що в турнірі брали участь спортсмени з 32 країн, а команда ДНР нібито була представлена ​​як повноцінний член Всесвітньої федерації каратеномічі.

На світлині, яка з'явилася на одному сепаратистських ресурсів, троє спортсменів ДНР зайняли відразу весь п'єдестал пошани, завдяки чому можна зробити висновки про рівень змагань.

Проте, вже те, що спортсменам вдалося виступити під прапором горезвісної "республіки" на міжнародному турнірі, найімовірніше, викличе великий дипломатичний скандал, адже з цього випливає, що Японія (або японська асоціація карате) визнає легітимним існування терористичного угруповання в Україні.

Ситуацію прокоментував прес-аташе української федерації карате Ігор Левенштейн.

"Всесвітня федерація каратеномічі (KWF), яка проводила турнір, ніяк не пов'язана з традиційним карате. Це вузьке відгалуження, по суті, являється окремим видом спорту, не дуже популярним в світі.

У нього немає шансів навіть в найближчій перспективі бути включеним в олімпійську програму.

Однак сам факт участі якоїсь "команди ДНР" в міжнародних змаганнях неприємно дивує і вимагає реакції, як мінімум з боку наших дипломатів ", - зазначив Левенштейн.

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