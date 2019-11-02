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Локомотив взяв реванш за вчорашню поразку. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги

Сьогодні 15:17 244 0
Цей тур не вплинув на розташування команд у турнірній таблиці
Локомотив взяв реванш за вчорашню поразку. Результати других матчів 3 спареного туру Суперліги
#Локомотив, #Буревісник

Джерело - Чемпіон.

Відбулися другі матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Юракадемія впевнено взяла реванш за вчорашню поразку у першому матчі з Новатором. Те ж зробила МХП-Вінниця, яка у неймовірному матчі переграла Барком-Кажани. Аналогічна ситуація була і в інших двох протистоянь. То ж у цьому спареному турі всі команди здобули по одній перемозі та зазнали по одній поразці.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Чоловіки
3 тур, другі матчі, 2 листопада

Серце Поділля - Локомотив 2:3 (18:25, 25:23, 25:18, 22:25, 13:15)

Буревісник - Житичі Житомир 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 16:25)

Юракадемія - Новатор 3:0 (25:20, 25:16, 25:13)

МХП-Вінниця - Барком-Кажани 3:2 (25:21, 25:21, 16:25, 19:25, 18:16)

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV з волейболу серед жінок Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.

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