Хімік переміг Оломоуц у неймовірному матчі кваліфікації і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

Доля протистояння вирішувалася у золотому сеті

Джерело - Чемпіон.

В Южному відбувся другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між жіночими волейбольними командами Оломоуц та Хімік.

Перші два сети вдалося виграти українській команді. Але от далі гості змогли нав’язати свою гру і виграли два сети. У четвертому сеті українки програвали 16:23, але змогли зрівняти рахунок - 23:23. Але все одно гості вирвали перемогу у цьому сеті. У п’ятому сеті українки програли.

У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. У матчі-відповіді вже чешки виграли 3:2. За сумою двох матчів 5:5. То ж доля протистояння вирішувалася у золотому сеті, перемогу у якому здобули волейболісти команди Хімік - 15:13.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, Третій раунд

Матч-відповідь, 29 жовтня

Хімік - Оломоуц 2:3 (25:18, 25:23, 19:25, 24:26, 13:15)

Золотий сет - 15:13

Раніше, Хімік здобув перемогу у Суперлізі.