Новатор і Буревісник здобули перемоги. Результати перших матчів 3 спареного туру Суперліги

Серце Поділля і Буревісник вдома святкували впевнені перемоги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Серце Поділля і Буревісник вдома святкували впевнені перемоги. А от Юракадемія і МХП-Вінниця у напруженій боротьбі в 5 сетах програли.

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу.

Чоловіки

3 тур, перші матчі, 1 листопада

Серце Поділля - Локомотив 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)

Буревісник - Житичі Житомир 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

Юракадемія - Новатор 2:3 (25:22, 20:25, 25:23, 23:25, 12:15)

МХП-Вінниця - Барком-Кажани 2:3 (21:25, 25:13, 19:25, 29:27, 10:15)

Завтра, 2 листопада, відбудуться другі матчі туру.

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV з волейболу серед жінок Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.