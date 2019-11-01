Новатор і Буревісник здобули перемоги. Результати перших матчів 3 спареного туру Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.
Серце Поділля і Буревісник вдома святкували впевнені перемоги. А от Юракадемія і МХП-Вінниця у напруженій боротьбі в 5 сетах програли.
Серце Поділля - Локомотив 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)
Буревісник - Житичі Житомир 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)
Юракадемія - Новатор 2:3 (25:22, 20:25, 25:23, 23:25, 12:15)
МХП-Вінниця - Барком-Кажани 2:3 (21:25, 25:13, 19:25, 29:27, 10:15)
Завтра, 2 листопада, відбудуться другі матчі туру.
Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV з волейболу серед жінок Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.