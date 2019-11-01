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Новатор і Буревісник здобули перемоги. Результати перших матчів 3 спареного туру Суперліги

Сьогодні 21:51 141 0
Серце Поділля і Буревісник вдома святкували впевнені перемоги
Новатор і Буревісник здобули перемоги. Результати перших матчів 3 спареного туру Суперліги
#Новатор, #Буревісник

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі третього спареного туру чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд.

Серце Поділля і Буревісник вдома святкували впевнені перемоги. А от Юракадемія і МХП-Вінниця у напруженій боротьбі в 5 сетах програли. 

Суперліга. Регулярний чемпіонат з волейболу. 
Чоловіки
3 тур, перші матчі, 1 листопада

Серце Поділля - Локомотив 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)

Буревісник - Житичі Житомир 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

Юракадемія - Новатор 2:3 (25:22, 20:25, 25:23, 23:25, 12:15)

МХП-Вінниця - Барком-Кажани 2:3 (21:25, 25:13, 19:25, 29:27, 10:15)

Завтра, 2 листопада, відбудуться другі матчі туру.

Нагадаємо, за сумою двох матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів CEV з волейболу серед жінок Хімік пройшов Оломоуц. У першому матчі у Чехії Хімік переміг з рахунком 3:2. Вдома Хімік програв з рахунком 2:3, але переміг у Золотому сеті.

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