WWFC вперше проведе міжнародний турнір з ММА у Харкові

Джерело - Tribuna.com.
2 листопада в спорткомплексі Локомотив у Харкові відбудеться міжнародний турнір WWFC 16.
У головному поєдинку вечора спаринг-партнер Конора МакГрегора Блейн О'Дрісколл (7-2) буде захищати чемпіонський пояс від українця Дениса Бондаря (8-2).
В іншому головному поєдинку турніру WWFC 16 за вакантний пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 61 кг змагатимуться Олександр плетінки (14-5) з України, і представник Ірану Мохсен Замани (7-0).
Всього на турнірі WWFC 16 заплановано 12 поєдинків.
Турнір WWFC вперше пройде в Харкові.
Раніше, у Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15.
Нагадаємо, Мак-Грегор у грудні може провести боксерський поєдинок.