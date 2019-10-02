WWFC вперше проведе міжнародний турнір з ММА у Харкові

Турнір відбудеться 2 листопада

2 листопада в спорткомплексі Локомотив у Харкові відбудеться міжнародний турнір WWFC 16.

У головному поєдинку вечора спаринг-партнер Конора МакГрегора Блейн О'Дрісколл (7-2) буде захищати чемпіонський пояс від українця Дениса Бондаря (8-2).

В іншому головному поєдинку турніру WWFC 16 за вакантний пояс чемпіона світу у ваговій категорії до 61 кг змагатимуться Олександр плетінки (14-5) з України, і представник Ірану Мохсен Замани (7-0).

Всього на турнірі WWFC 16 заплановано 12 поєдинків.

Турнір WWFC вперше пройде в Харкові.

Раніше, у Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15.

Нагадаємо, Мак-Грегор у грудні може провести боксерський поєдинок.