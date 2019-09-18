Мак-Грегор у грудні може провести боксерський поєдинок

Конор може повернутися у спорт

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор може повернутися у спорт в грудні.

Про це повідомляє The Irish Daily Star.

Мак-Грегор може провести поєдинок за правилами боксу.

Суперником Конора може стати ірландський боксер Люк Кілер (17-2-1, 5КО), який є чемпіоном Європи за версією WBO в середній вазі.

Відзначається, що Кілер публічно розкритикував Мак-Грегора за те, що він вдарив літнього чоловіка в барі. Після цього Конор сам потелефонував Люку і запропонував провести бій.

Нагадаємо, що Мак-Грегор має досвід в боксі. У 2017-му році Конор провів поєдинок з Флойдом Мейвезером, якому поступився технічним нокаутом.

А останній бій за правилами ММА провів в жовтні 2018 го року, коли поступився Хабібу Нурмагомедову.

Нагадаємо, Конор хоче реваншу з Хабібом.

Також зірковий боєць мотивує Мак-Грегора повернутися в UFC.