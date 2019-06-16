Турнір відбувається в Будапешті

Українські спортсменки здобули три нагороди у другий день Суперфіналу Світової серії FINA в Будапешті.

Про це повідомляє НОК України.

Марта Федіна отримала золото в довільних програмах у соло, а також у дуеті, де вона виступала разом з Анастасією Савчук. Вони випередили найближчих суперниць більше ніж на три бали, встановивши особисті рекорди.

Також дует наших спортсменок переміг у довільній групі, випередивши на 2,2 бала срібного призера - збірну Іспанії на чолі з Оной Карбонель Бальестеро.

Нагадаємо, українські синхроністки здобули дві бронзи на етапі Світової серії в Пекіні.

Також, наші синхроністки завоювали дві золоті медалі в Греції.

Джерело - Чемпіон.