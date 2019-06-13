Сестри Музичук внічию зіграли з росіянками на турнірі в Казані

У Казані триває турнір претенденток на матч за звання чемпіона світу серед жінок. У турнірі беруть участь 8 шахісток, серед яких сестри Музичук.
В одинадцятому турі Марія Музичук зіграла внічию з Катериною Лагно, Ганна - з лідером турніру Олександрою Горячкіна.
Змагання проходять за коловою системою, у два кола. Переможець зіграє з чинною чемпіонкою світу Вен Джу.
Пари одинадцятого туру:
Катерина Лагно (Росія) - Марія Музичук (Україна) - 1/2
Олександра Горячкіна (Росія) - Анна Музичук (Україна) - 1/2
Тань Джуньї (Китай) - Олександра Костенюк (Росія) - 1:0
Валентина Гуніна (Росія) - Нана Дзагнідзе (Грузія) - 1:0
Таблиця:
1. Олександра Горячкіна (Росія) - 8,5 очок (11 партій)
2-4. Катерина Лагно (Росія) - 6 очок (11 партій)
3-4. Марія Музичук (Україна) - 5,5 очок (11 партій)
3-4. Анна Музичук (Україна) - 5,5 очок (11 партій)
5. Тань Джуньї (Китай) - 5 очок (11 партій)
6-8. Нана Дзагнідзе (Грузія) - 4,5 очка (11 партій)
6-8. Олександра Костенюк (Росія) - 4,5 очка (11 партій)
6-8. Валентина Гуніна (Росія) - 4,5 очка (11 партій)
Нагадаємо, Музичук і Коробов визнані найкращими шахістами України у 2018 році.
Також, Українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю.
Джерело - Чемпіон.