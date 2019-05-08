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Російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років

Сьогодні 10:54 2380 0
Російську легкоатлетку, яка видавала себе за українку, дискваліфікували на 12 років

Російська легкоатлетка Ксенія Савіна дискваліфікована на 12 років за порушення антидопінгових правил. Термін відраховується з 6 травня 2019 року.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики.

У травні 2018 року взята у Савіної допінг-проба дала позитивний результат. У вересні легкоатлетку усунули від змагань.

Але для виступу на міжнародних змаганнях Савіна скористалася паспортом української спортсменки Галини Сишко, яка завершила кар'єру вісім років тому.

До 2014 року кримська легкоатлетка Савіна виступала за Україну. Після анексії Криму Савіна стала виступати за Росію. У 2017 році на чемпіонаті Росії з легкої атлетики Савіна виграла бронзову медаль в бігу на 800 м.

Нагадаємо, Неймара дискваліфікували на три єврокубкові матчі через критику суддівства.

Також, Джошуа незадоволений покаранням Міллера.

Джерело - isport.ua.

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