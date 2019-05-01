Джошуа незадоволений покаранням Міллера

Американського боксера Джаррелла Міллера дискваліфікували на шість місяців через провалений допінг-тест.

Однак Ентоні Джошуа незадоволений таким м'яким покаранням.

"Для мене це новина. Як це тільки на 6 місяців? За такі порушення повинні бути якісь більш жорсткі покарання, щоб спортсмен знав, що йому загрожує насправді. Це розчаровує. Вважаю, що покарання повинні бути більш суворими, ніж просто бан на півроку", - сказав Джошуа.