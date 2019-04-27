Форвард французького ПСЖ Неймар отримав дискваліфікацію на три єврокубкові матчі через критику арбітра матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів ПСЖ - Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє ТСН.

В УЄФА вирішили покарати футболіста за статтею "образи посадових осіб".

Після гри Неймар в соціальних мережах розкритикував роботу суддівської бригади, використовуючи ненормативну лексику.

"Це ганьба! Поставили чотирьох хлопців дивитися відеоповтори, які не знаються на футболі. Нічого не було. Як футболіст міг прибрати руку в цьому моменті?" - написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.