Екс-гравець національної збірної Сербії наклав на себе руки

Екс-гравець збірної Сербії з гандболу, учасник чемпіонату Європи 2016 року 29-річний Новак Бошкович покінчив життя самогубством у дворі власного будинку. Чоловік вистрілив собі в голову.

Про це повідомляє obozrevatel.

Трагедія сталася 3 лютого в невеликому містечку Црвенка, де спортсмен проживав з дружиною і п'ятимісячною донькою. Що підштовхнуло молоду людину до такого трагічного рішення залишається поки невідомим.

В останні роки Бошкович успішно виступав в чемпіонаті Ізраїлю за команду Маккабі Рішон. 1 лютого сербський гандболіст брав участь в матчі проти Maccabi Kiryat Motzkin і став автором переможного гола. Після гри Бошкович вирушив на батьківщину.

Нагадаємо, у затонулому літаку Сали знайшли одне тіло.

Також, батько зниклого футболіста Кардіффа Еміліано Сали, шокований новиною про знайдені уламки літака на якому летів його син.

Джерело - OBOZREVATEL.