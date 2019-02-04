Батько Сали: Я не можу в це повірити

Орасіо Сала, батько зниклого футболіста Кардіффа Еміліано Сали, шокований новиною про знайдені уламки літака на якому летів його син.

Про це повідомляє footboom.

"Я не можу повірити. Це як страшний сон. Я в розпачі. Моя дружина, двоє дітей і деякі друзі Еміліано знаходяться там. Я спілкуюся з пошуковою групою щодня, але через те, що у мене на телефоні немає WhatsApp, нам непросто зв'язуватися один з одним", - розповідає Орасіо Сала.