У затонулому літаку Сали знайшли одне тіло

Пошукова група виявила тіло із раніше зниклого безвісти літака, на якому перебував форвард Кардіффа Еміліано Сала.
Про це повідомляє BBC.
Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) заявив про знайдене тіло між уламками літака в якому перебував Еміліано Сала,
Кому саме належить тіло, пілоту чи форварду Кардіффа – поки невідомо.
Пошукова група вчора, 3 лютого, знайшла більшу частину уламків літака.
Нагадаємо, літак із пілотом та Салою зник з радарів біля острова Гернсі.
Також, за гроші, які зібрали рідні футболіста, організували приватну пошукову операцію.
Джерело - Чемпіон.