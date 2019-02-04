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У затонулому літаку Сали знайшли одне тіло

Сьогодні 14:41 431 0
У затонулому літаку Сали знайшли одне тіло

Пошукова група виявила тіло із раніше зниклого безвісти літака, на якому перебував форвард Кардіффа Еміліано Сала.

Про це повідомляє BBC.

Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) заявив про знайдене тіло між уламками літака в якому перебував Еміліано Сала,

Кому саме належить тіло, пілоту чи форварду Кардіффа – поки невідомо.

Пошукова група вчора, 3 лютого, знайшла більшу частину уламків літака.

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою зник з радарів біля острова Гернсі.

Також, за гроші, які зібрали рідні футболіста, організували приватну пошукову операцію.

Джерело - Чемпіон.

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