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Президент МОК пояснив, чому міста відмовляються від проведення зимових Олімпійських ігор

Сьогодні 14:26 229 0
Президент МОК пояснив, чому міста відмовляються від проведення зимових Олімпійських ігор

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах озвучив проблем проведення зимових Олімпійських ігор в останні роки.

Слова очільника організації наводить Xsport з посиланням на Inside the Games:

"Варто розуміти, що проведення зимових Олімпійських ігор обумовлено багатьма факторами. Басейн для літніх змагань ви можете побудувати де завгодно, тоді як гірських схилів не так багато. У цьому і полягає основна проблема.

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Тепер же, з істотною зміною клімату, ми маємо ще більше проблем. Кількість кандидатів на проведення Ігор скорочується як в Європі, так і в інших частинах світу.

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Існують побоювання влади, яка не хоче вкладати кошти в зимові види спорту, в тому випадку, якщо в їх регіонах простежуються зміни клімату. Вони просто бояться не окупити вкладення. Уже за 10 років у цьому регіоні може і не бути снігу", — заявив Бах.

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Джерело - Xsport.

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