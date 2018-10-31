Президент МОК пояснив, чому міста відмовляються від проведення зимових Олімпійських ігор

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах озвучив проблем проведення зимових Олімпійських ігор в останні роки.

Слова очільника організації наводить Xsport з посиланням на Inside the Games:

"Варто розуміти, що проведення зимових Олімпійських ігор обумовлено багатьма факторами. Басейн для літніх змагань ви можете побудувати де завгодно, тоді як гірських схилів не так багато. У цьому і полягає основна проблема.

Акуально: Пряма трансляція матчу Минай — Динамо

Тепер же, з істотною зміною клімату, ми маємо ще більше проблем. Кількість кандидатів на проведення Ігор скорочується як в Європі, так і в інших частинах світу.

Актуально: Пряма трансляція матчу Калуш — Дніпро-1

Існують побоювання влади, яка не хоче вкладати кошти в зимові види спорту, в тому випадку, якщо в їх регіонах простежуються зміни клімату. Вони просто бояться не окупити вкладення. Уже за 10 років у цьому регіоні може і не бути снігу", — заявив Бах.

Дивіться на нашому сайті матч Гірник - ФК Львів.

Джерело - Xsport.