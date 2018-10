UFC 229. Мак-Грегор - Нурмагомедов. ПОЄДИНОК ЗАВЕРШЕНО

Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов

UFC 229

Арена Т-Мобайл, Лас-Вегас, США

На цьому трансляція завершується, Хабіб дуже впевнено і без особлив проблем виграв цей бій, а Мак-Грегор має подумати про завершення кар'єри або про реванш.

Дуже нудний бій, але Нурмагомедов виконував свій тактичний план і в 4-му раунді йому вдалося виграти.

Хабіб побіг битися до команди Мак-Грегора! відбувається бійка на рингу.

Задушливий прийом від Хабіба, перемога Хабіба!

Знову проходить в ноги Хабіб, потім підсічка і бійці знову в партері, Нурмагомедов знову тримає Мак-Грегора.

Четвертий раунд розпочався, Конор відразу пробиває зліва росіянину.

Завершився 3-й раунд, ця частина вдалася Конору набагато краще, але все ж видно перевагу Хабіба.

Залишилася хвилина до кінця 3-го раунуду, Хабіб знову притис ірландця до сітки.

Потроху вдається пробивати Конору, що неймовірно подобається публіці.

У черговий раз Хабіб притискає Конора до сітки, Мак-Грегору тепер вдається вийти в центр.

Третій раунд почався, Конор трохи активніше виглядає у третій 5-и хвилинці.

Знову Хабіб притис Конора до сітки, і на цьмоу завершується другий раунд.

Удар за ударом пропускає Мак-Грегор, робить задушливий прийом робить Хабіб.

У партері пробиває Нурмагомедов, дуже важко Конору, поки що жодного шансу не має Мак-Грегор.

Отримає по обличчю знову Мак-Грегор, набагато жвавіше виглядає другий раунд і Хабіб зокрема.

Другий раунд розпочинається!

За секунду до сирени Хабіб встав та пробив по обличчю Конора.

Дуже нудний перший раунд, Хабіб просто тримає ірландця в партері, використовує всі свої найкращі риси дагестанець, Конору потрібно вставати, щоб демонструвати свою силу.

Не дає встати Конору Хабіб, дуже це не подобається публіці, та й самому Конору.

Хабіб притис Конора до сітки, свистить Т-Мобайл арена.

Бій розпочинається! Хабіб одразу кидається в ноги Конору.

Усе готово до початку бою, Конор має шанс повернутися до ММА, а Хабіб може знищити кар'єру Конора цього вечора.

Представляють 3-х суддів на поєдинок, один з них буде в клітці.

А тим часом Нурмагомедов виходить на арену, звісно в нього не така підтримка, як у Мак-Грегора.

Фірмову походку виконав Конор, заводить Т-Мобайл арену ірландський боєць.

І от виходить Конор Мак-Грегор, заповнена арена, усі затамували подих.

Затягують вихід бійців, демонструють, як проходила підготовка до бою, від тренувань до гучних висловлювань.

От-от ірландець та росіянин вийдуть на ринг, щоб з'ясувати, хто все ж таки найкращий боєць у легкій вазі. Ми побачимо 5 раундів по 5 хвилин.

А тим часом Фергюсон викликав Нурмагомедова до поєдинок, але росіянин ще не виграв свій бій.

Залишилося зовсім трохи до головної події року - бою Хабіба Нурмагомедова та Конора Мак-Грегора.

Схоже що в Петтіса зломана рука! Тоні Фергюсон виграє, зараз американець сидить на октогоні та ридає.

Фаворит бою втратив рівновагу і, щоб хоч якось врятувати ситуацію, зробив перекид і почав тікати від суперника, але той все одно його наздогнав і завдав серію потужних ударів! Кровищи на настилі - обличчя розбите у Фергюсона!

Другий раунд вже розпочався. Фергюсон весь у крові, як і Петтіс, але другий заляпаний кров'ю суперника.

Фергюсон добре потрапив по обличчю Петтіса так, що пішла кров з носа! Здавалося, що зараз піде добивання, але тут же прозвучала сирена. Петтісу в якійсь мірі пощастило.

Фергюсон продовжує неухильно наступати, наносячи багато ударів ногами і руками, намагаючись робити підсічки і потрапляти по обличчю. Дуже різноманітні атаки.

Петтіс діє лоукікамі, і у нього непогано виходить потрапляти і при цьому тримати суперника на дистанції. Звичайно, Фергюсон все одно періодично вибухає і в одну мить підлітає до суперника, завдаючи удару, проте поки що Петтісу вдається якось компенсувати це постійним пересуванням по октагону.

Один з головних боїв вечора (для нас ранку) розпочався!

Статистика бійців: у Фергюсона 23 перемоги і три поразки, а у Петтіса - 21 перемога і сім програшів.

У нас залишається всього один поєдинок до головного бою вечора між Хабібом і Конором! І це буде поєдинок між Ентоні Петтісом і Тоні Фергюсоном.

Також бій Мак-Грегора та Нурмагомедова чекає Василь Ломаченко.

На бій прийшло чимало зірок.

У підсумку Реєс став здобув перемогу по очкам.

Третій раунд завершився. Усе проходило ніби рівно, однак за секунду до сирени Рейес відправив суперника в нокаут, неймовірна кінцівка!

Стартував вирішальний раунд! Рейес зарядив хайкік, однак Сент-Пре вчасно відступив. А ось з другої спроби молодий боєць все-таки потрапив суперникові в груди, але не пішов атакувати далі, і Сент-Пре спокійно прийшов до тями.

Реєсу сказали завершувати все у останньому раунді, схоже тренери не вірять в перемогу свого підопічного по очкам.

Рейес різко зменшив в активності - здається, що молодий боєць раптово втомився. Він з 2015 роки не забирався далі першого раунду, здобуваючи перемоги достроково. Може, тому функціональний стан зараз підводить спортсмена?

Сент-Пре вирішив, що його врятує боротьба і пішов в ноги супернику. Той не дав звалити себе і сам притиснув опонента до сітки, раптово викрутившись. Втім, в клінчі бійцям не дуже цікаво, і вони незабаром вибралися на середину октагону.

Другий раунд почався! Рейес діє лоукіками, непогано потрапляючи по корпусу і по внутрішній стороні стегна Сент-Пре.

Тим часом перший раунд завершився, Реєсу порадили завжди рухатися і не притискатися до сітки, якщо він хоче виграти цей поєдинок.

Віковий Сент-Пре намагається брати не швидкістю, а габаритами, і притискає суперника до сітки. Однак Рейес легко вивертається і сам знаходить контроль над ситуацією.

Поєдинок розпочався! Рейес тут же стартує з потужного лоукіку. Сент-Пре трохи менш активний і одного разу навіть завалився на підлогу після підсічки суперника, однак встиг піднятися до того, як той накинеться з добиванням.

Наступним боєм основного карда стане поєдинок між двома американцями Овінса Сент-Пре (23 перемоги, 11 поразок) і Домініка Рейеса (дев'ять перемог, без поразок).

Тим часом стало відомо про те, що Конор прибув на арену Т-Мобайл. Обидва учасники головного бою вечора тепер в будівлі!

Одна помилка позбавила Волкова впевненої перемоги за очками. Однак все ще незрозуміло, чому Олександр раптово відмовився чинити опір і дозволив американцеві наносити удар за ударом, навіть не проводячи контратак. Американська публіка в захваті.

Неймовірно! Волков, який пропускає удар за ударом, дозволив Льюїсу з ближньої дистанції нанести такий джеб, що аж вилетіла капа! Вражений росіянин впав на підлогу, і американець грамотно його добив. Рефері зупинив поєдинок - це нокаут!

Під кінець третього раунду Льюіс все-таки вирішив проявити активність і пару раз непогано потрапив по обличчю. Волков дозволяє йому наносити удар за ударом і чомусь зовсім не чинить опір. Невже зовсім втомився? Незрозуміло, в чому справа.

Вирішальний, третій раунд стартував! У перерві Льюїсу радили активніше зближуватися, щоб діяти на зручній для себе дистанції і використовувати в повній мірі свій потужний удар. Однак американець чомусь не слідує цим радам, що вигідно Волкову.

Темп бою вкрай невисокий. Суперники дрібним кроком переміщаються по октагоні, час від часу викидаючи вперед руки. Здається, що обидва вичікують, коли опонент піде вперед і розкриється.

Другий раунд розпочався! Волков відразу жорстко потрапив справа, і суперник почав відступати назад, пропустивши ще кілька попадань. Джеби добре вдаються росіянину.

Після цього Льюїс відчув себе впевненіше, потряс Волкова одним ударом, а потім перевів сутичку в партер і завдав кілька потужних ударів по голові суперника. На щастя, Олександр грамотно відзахищався і не поніс непоправної шкоди.

Олександр заволодів явною перевагою, проте раптово Льюїс показав, що росіянин потрапив йому пальцем в око. Розгледіти епізод неможливо, проте Волков по-джентльменськи відступив і дав супернику відихатися.

Поєдинок розпочався! Після стартової хвилини, протягом якої суперники придивлялися один до одного, Волков здорово вклався в удар і потряс Льюїса! Росіянин швидко загнав суперника до сітки і, здавалося, почав добивати його, однак той все-таки утримався на ногах.

На церемонії зважування у бійців виник конфлікт: Льюїс збив з росіянина шапку-вушанку, оскаженівши через нахабну посмішку Волкова. Нас чекає дуже гарячий бій.

Наступний поєдинок основного карда пройде за участю росіянина Олександра Волкова. Він буде битися з американцем Дериком Льюїсом.

Напередодні Хабіба перевірили на допінг. Результат був негативним, про що в комменаріі ТАСС повідомив прес-секретар сім'ї Нурмагомедова Арслан Доціев.

"Допінг-тести у Хабіба негативні, стовідсотково", - заявив Доціев.

І одноголосним рішенням суддів дійсно перемагає Уотерсон! Після програного першого раунду вона зібралася і переломила хід протистояння, що не може не викликати поваги. В інтерв'ю після бою дівчина висловила бажання отримати титульний поєдинок і заявила, що стане суперзіркою.

Третій раунд завершився в гострій боротьбі. Вотерсон переможно підняла руку ще до вердикту суддів - настільки впевнена у своєму успіху.

А тим часом Хабіб Нурмагомедов уже прибув на Т-Мобайл арену.

Херріг, мабуть, вирішила взяти Вотерсон її ж зброєю і завалила суперницю на підлогу. Однак правильно зафіксувати опонентку у неї не вийшло: обидві руки у Вотерсон вільні, і вона з положення лежачи спокійно наносить удари по голові.

Другий раунд на цьому завершується, через 5 хвилин ми дізнаємося переможницю бою.

Вотерсон зарядила Херріг з передньої ноги по голові, а потім грамотно завалила на підлогу, захопивши домінуючу позицію.

Перший раунд вже завершився, усього ми побачимо 3 раунди по 5 хвилин.

І відкривають основну частину бою - дівчата. Мішель Вотерсон (15 перемог, шість поразок) і Феліс Херріг (14 перемог, сім поразок).

Розпочався перший бій основної частини шоу!

Зовсім скоро ірландець Конор Мак-Грегор зійдеться у двобої проти росіянина Хабіба Нурмагомедова.

Бій відбудеться на Т-Мобайл арені в Лас-Вегасі.

Розпочнеться поєдинок о 06:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію, починаючи з 05:45.

