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Мак-Грегор - Нурмагомедов: анонс та прогноз бою року

Сьогодні 16:10 255 0
Мак-Грегор - Нурмагомедов: анонс та прогноз бою року

Конор Мак-Грегор - Хабіб Нурмагомедов

UFC 229

Арена Т-Мобайл, Лас Вегас, США

Рефері: Герб Дін

Інші судді: Дерек Клірі, Сел Д'Амато і Юнічіро Каміхо

До найбільш резонансного бою 2018-го залишилося менше доби, вже о 06:00, 7-го вересня весь світ буде спостерігати за поєдинком між Конором Мак-Грегором та Хабібом Нурмагомедовим.

Хабіб Нурмагомедов протягом багатьох років гнався за Конором Мак-Грегором, щоб поборотися за титул чемпіона UFC у легкій вазі.

Поки Хабіб вигравав бой за боєм, Конор влаштовував скандали та встиг завершити недовгострокову кар'єру боксера.

За останній рік все змінилося, тепер Хабіб чемпіон та суперзірка, а Конор лише клоун та шоумен. Проте цікавість від бою меншою не стала.

Навіть навпаки, усім цікаво чи зможе Конор повернути собі титул та колишню славу.

Для Хабіба це дуже принципіальний бій, адже він чув багато неприємних слів про себе від ірландця і в першу чергу Нурмагомедов буде битися за свою честь.

Конор має останній шанс реабілітувати свою кар'єру, поразка може означати кінець славного шляху ірландського бійця.

Заради цього бою Мак-Грегор зробив дуже багато, від атаки автобуса та ледве не потрапляння у в'язницю до сотні годин на тренуваннях та скандалу на зважуванні.

Прогноз Чемпіона: перемога Хабіба за підрахунком балів.

Слова перед поєдинком:

Конор Мак-Грегор:

Прогноз простий - я прикінчу його руйнівним нокаутом. Буду бити його. І важливо - на цьому бою наша ворожнеча не закінчується. І його команді, всім цим олов'яним солдатикам, потрібно стежити за тим, що вони говорять і роблять.

Хабіб Нурмагомедов:

Звичайно, я не недооцінюю його. У нього відмінний бокс, дуже хороший таймінг, відмінна робота ніг. Але всі знають мій план. Я буду вимотувати його, змушу дуже багато працювати. Він не готовий до 5 раундів мого темпу. Якщо буде шанс добити його раніше, звичайно, я їм скористаюся. Але перш за все я націлений на складну, тривалу роботу. Цей хлопець вживає наркотики, випиває - як він може бути готовий до 25 хвилин бою?

Джерело - Чемпіон.

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