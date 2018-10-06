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Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Конор Мак-Грегор

Завтра, 7-го жовтня Конор Мак-Грегор буде битися проти Хабіба Нурмагомедова за пояс чемпіона UFC у легкій вазі.

Цей бій стане вирішальним для Конора в його кар'єрі, однак до цього він проробив великий шлях до такої слави.

Мак-Грегор не завжди був татуйованим та виглядав, як ірландській вікінг, коли він розпочинав свою кар'єру він більше був схожий на хлопця який не доїдає.

Конор багато бився і згодом його помітили в UFC.

Після 2-ї перемоги у 2-х матчах Конор заробив травму хрестоподібних зв'язок і вибув зі спорту на 10 місяців.

Повертався Конор вже у ролі зірки і йому довелося битися у рідному Дубліні, в рамках UFC Fight Night 46, на головному поєдинку вечора.

Конор виграв той двобій і ірландські вболівальники почали скандувати його ім'я.

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Мак-Грегор перемагав раз за разом і одного разу після чергової перемоги, Конор став претендентом на пояс у напівважкій вазі.

Його суперником мав стати тодішній чемпіон Жозе Альдо, однак той отримав травму і Мак-Грегору довелося битися проти Чеда Мендеса.

Цей бій став найважчим у кар'єрі ірландця. Він казав багато гучних слів у адресу суперників та був дуже впевненим, однак бій видався дуже напруженим.

Вже в першому раунді Мендес розсік брову Мак-Грегору, однак Конор впевнено продовжував битися.

З такою важкою травмою Мак-Грегор став тимчасовим чемпіоном у напівважкій вазі.

Попри все Конор не став остаточним чемпіоном і він чекав на свій бій проти Альдо.

12 грудня 2015 мільйони глядачів спостерігали за цим поєдинком.

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Усі чекали на один з найкращих боїв у історії ММА, однак все виявилося дуже нудно.

Вже за 13 секунд Конору вдалося вирубити бразильця та стати одноосібним чемпіоном UFC у напівважкій вазі.

Конор не зупинявся і його далі він бився за чемпіонство у напівсередній вазі.

Усі вже чекали на перемогу Конора новим неймовірним нокаутом.

Однак все пішло не так гладко. Конор як і зазвичай задавав темп і був більш активним, однак у другому раунді було видно стомленість Конора, що вилилося в перемогу Діаза завдяки задушливому  прийому.

Після поразки Мак-Грегор не опустив руки, а почав готуватися до реваншу.

Матч-реванш між Діазом та Мак-Грегором був головною подією року.

20-го серпня 2016-го Мак-Грегор та Діаз влаштували справжнє шоу.

Бій тривав так довго як тільки міг і за рішенням суддів перемогу одержав ірландець.

Наступний бій Конора виявився для нього останнім у UFC.

Конору довелося битися проти Едді Альвареза за титул чемпіона у легкій вазі.

Вже у другому раунді Конор нокаутував Альвареза та захистив свій титул.

Конор перестав битися у UFC та почав готуватися до бою з Мейвезером.

Він втратив свої пояси і вирішив ризикнути.

У боксі Мак-Грегору нічого не вдалося. Мейвезер знищив його на ринзі, у 10-му раунді Флойд переміг технічним нокаутом.

Конор не з'являвся на ринзі майже рік і сьогодні йому доведеться битися проти одного з найкращих бійців ММА за останні роки, Хабіба Нурмагомедова, якщо він переможе то доведе усім, що він найкращий боєць в історії ММА, а якщо ні, то швидше за все його зірка згасне, залишивши по собі лише гучні висловлювання та витівки.

Джерело - Чемпіон.

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