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Українка Песоцька гарантувала собі медаль чемпіонату Європи

Вчора 23:50 219 0
Українка Песоцька гарантувала собі медаль чемпіонату Європи

Маргарита Песоцька переграла Хань Ін з Німеччини у чвертьфіналі чемпіонату Європи у Іспанії. 

Про це повідомляє Sportarena. 

Песоцька виграла чотири з п'яти партій, причому українка почала матч з трьох переможних сетів поспіль. Вона програла суперниці лише четверту партію з рахунком 4:11, а потім довела матч до перемоги в п'ятому сеті.

Вихід у півфінал гарантує Маргариті Песоцькій третю медаль чемпіонатів Європи в кар'єрі. У завтрашньому півфіналі вона зіграє з австрійкою Софією Полкановою.

Нагадаємо, гімнаст Олег Верняєв на перших змаганнях після операції приніс збірній Україні дві нагороди Кубка світу

Джерело - Sportarena.

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