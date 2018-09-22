Українка Песоцька гарантувала собі медаль чемпіонату Європи

Маргарита Песоцька переграла Хань Ін з Німеччини у чвертьфіналі чемпіонату Європи у Іспанії.

Про це повідомляє Sportarena.

Песоцька виграла чотири з п'яти партій, причому українка почала матч з трьох переможних сетів поспіль. Вона програла суперниці лише четверту партію з рахунком 4:11, а потім довела матч до перемоги в п'ятому сеті.

Вихід у півфінал гарантує Маргариті Песоцькій третю медаль чемпіонатів Європи в кар'єрі. У завтрашньому півфіналі вона зіграє з австрійкою Софією Полкановою.

Нагадаємо, гімнаст Олег Верняєв на перших змаганнях після операції приніс збірній Україні дві нагороди Кубка світу.

Джерело - Sportarena.