Верняєв повернувся після операції та здобув дві медалі Кубка світу

Олег Верняєв вперше виступив за збірну України після операції та виграв дві нагороди Кубка світу.

Про це повідомляє Xsport.

Олімпійський чемпіон-2016 Олег Верняєв здобув дві медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в угорському місті Сомбатхей.

24-річний українець виграв золото у вправах на коні, а також завоював срібло у вільних вправах. Ще один українець Петро Пахнюк став сьомим у вправах на коні.

Серед жінок України представляла Яна Федорова, яка показала четвертий результат в опорному стрибку та сьомий - у вправах на брусах.

Цей виступ став першим для Верняева за збірну України після відновлення від травми.

Нагадаємо, Олег Верняєв повернувся після операції на початку вересня та виступив у Бендеслізі.

Раніше, Верняєв розповів, як його намагалися переманити до збірної Росії.

Джерело - Xsport.