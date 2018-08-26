Чемпіонат Європи з футзалу: українки дізналися суперників у групі

Стали відомі всі учасники основного раунду відбору до континентальної першості з футзалу серед жіночих збірних.

10 команд потрапили до трьох груп попереднього раунду відбору і 13 — до чотирьох груп основного раунду. До числа останніх увійшла й збірна України. Суперниками синьо-жовтих стали Казахстан, Угорщина, а також переможець групи С попереднього раунду.

У ній перше місце посіла команда Білорусі, яка перемогла збірну Вірменії та зіграла внічию з командою Молдови.

Матчі основного раунду відбудуться 11—16 вересня. До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду. Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14—17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.

Зазначимо, що поєдинки групи 3 основного раунду відбору відбудуться в Україні.

Євро-2019 з футзалу

Жінки

Основний раунд

Група 1: Іспанія, Італія, Румунія, Польща.

Група 2: Росія, Словенія, Хорватія, Швеція.

Група 3: Казахстан, Україна, Угорщина, Білорусь.

Група 4: Португалія, Сербія, Чехія, Фінляндія.

Нагдаємо, студентська збірна вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футзалу. А от чоловіча команда побореться лише за 3 місце.

Джерело - ФФУ.