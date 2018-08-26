Мій профіль

Динамо сенсаційно втрачає перемогу над Чорноморцем

Вчора 21:24 809
Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону
Вчора 20:13 451
Супряга може дебютувати за Динамо
Вчора 18:37 607
Як гравець Олександрії відзначився неймовірним дублем за дві хвилини. ВІДЕО
Вчора 18:00 1134
Українці завоювали дві медалі на Чемпіонаті світу з веслування. ВІДЕО
Вчора 17:48 590
Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam
24.08.2018 22:45 1186
Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО
24.08.2018 13:55 5471
Блоги
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО
Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:30 557
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою
В США боксер покинув ринг відразу після початку бою Phillip Hess
Вчора 12:30 2622
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО
Зінченко влаштував бійку під час тренування. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 12:00 3860
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:19 Футзал Чемпіонат Європи з футзалу: українки дізналися суперників у групі 305
25 Серпня 2018
23:58 Волейбол Україна віддала лише одну партію у відборі до волейбольного Євро 247
23:54 Футбол Вольфсбург вирвав перемогу в Шальке, Баєр програв Боруссії. Інші результати 1 туру Бундесліги. ВІДЕО 476
23:45 Футбол Арсенал впевнено переграв Вест Гем, Ліверпуль мінімально здолав Брайтон. Інші результати 3 туру АПЛ 1037 1
23:30 Футбол ПСЖ впевнено переграв Анже. Інші результати 3 туру Ліги 1. ВІДЕО 216
23:10 Футбол Реал Вальядолід - Барселона: відео онлайн-трансляція 2 туру Ла-Ліги 358
23:05 Футбол Ребров переможно дебютував в Угорщині 756
22:53 Волейбол Греція вдруге розгромила Україну у відборі на волейбольне Євро 306
22:29 Футбол Сачко: Так у футбол грати не можна 308
22:12 Інше Українська тріатлоністка показала найкращий час у забігові, але програла гонку 222
22:00 Футбол Ось чому потрібна система VAR. МанСіті втратив очки через помилку судді. ВІДЕО 472
21:50 Футбол Роман Безус забив перший гол у сезоні в чемпіонаті Бельгії 390
21:30 Футбол Роналду віддав гольову п'ятою, але залишився незадоволеним. ВІДЕО 557
21:24 Футбол Динамо сенсаційно втрачає перемогу над Чорноморцем 809
21:01 Біатлон Кільчицький зупинився за крок від п'єдесталу 335
20:49 Футбол Алієв пробив штрафний як у молоді роки. ВІДЕО 463
20:32 Гандбол Галичанка - триразовий володар Суперкубка України. ВІДЕО 243
20:13 Біатлон Чотири українки потрапили в ТОП-10 спринтерської гонки на чемпіонаті світу з літнього біатлону 451
19:20 Боротьба Беленюк підкорив Говерлу. ФОТО 431
19:00 Футбол Ворскла без шансів програла Олександрії. ВІДЕО 2523
18:44 Футбол Борусія М - Баєр: відео онлайн-трансляція 354
18:37 Футбол Супряга може дебютувати за Динамо 607
18:03 Футбол Милота дня, як Пірло грає в футбол зі своїми дітьми. ВІДЕО 354
18:00 Футбол Як гравець Олександрії відзначився неймовірним дублем за дві хвилини. ВІДЕО 1134
17:48 Веслування Українці завоювали дві медалі на Чемпіонаті світу з веслування. ВІДЕО 590

Чемпіонат Європи з футзалу: українки дізналися суперників у групі

Сьогодні 00:19 305 0
Чемпіонат Європи з футзалу: українки дізналися суперників у групі

Стали відомі всі учасники основного раунду відбору до континентальної першості з футзалу серед жіночих збірних. 

10 команд потрапили до трьох груп попереднього раунду відбору і 13 — до чотирьох груп основного раунду. До числа останніх увійшла й збірна України. Суперниками синьо-жовтих стали Казахстан, Угорщина, а також переможець групи С попереднього раунду. 

У ній перше місце посіла команда Білорусі, яка перемогла збірну Вірменії та зіграла внічию з командою Молдови.

Матчі основного раунду відбудуться 11—16 вересня. До фінальної стадії потраплять чотири переможці груп основного раунду. Перший в історії чемпіонат Європи з футзалу серед жінок відбудеться 14—17 лютого 2019 року на майданчику однієї з країн-учасниць.

Зазначимо, що поєдинки групи 3 основного раунду відбору відбудуться в Україні.

Євро-2019 з футзалу

Жінки

Основний раунд

Група 1: Іспанія, Італія, Румунія, Польща.

Група 2: Росія, Словенія, Хорватія, Швеція.

Група 3: Казахстан, Україна, Угорщина, Білорусь.

Група 4: Португалія, Сербія, Чехія, Фінляндія.

Нагдаємо, студентська збірна вийшла до фіналу Чемпіонату світу з футзалу. А от чоловіча команда побореться лише за 3 місце.

 

Джерело - ФФУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()