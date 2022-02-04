Збірна Італії переграла Норвегію. Результати 5 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 5-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірні Швеції та Канади відповідно здолали Австралію і Швейцарію. Норвегія поступилася Італії.
Сьогодні ще відбудуться матчі 6-го туру.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Швеція - Австралія 7:6
Канада - Швейцарія 7:5
Італія - Норвегія 11:8
Турнірна таблиця після 5-го туру: