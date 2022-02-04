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Збірна Італії переграла Норвегію. Результати 5 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 06:19 87 0
У 5-му турі відбулися три матчі
Збірна Італії переграла Норвегію. Результати 5 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 5-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірні Швеції та Канади відповідно здолали Австралію і Швейцарію. Норвегія поступилася Італії.

Сьогодні ще відбудуться матчі 6-го туру.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
5 тур, 4 лютого

Швеція - Австралія 7:6

Канада - Швейцарія 7:5

Італія - Норвегія 11:8

Турнірна таблиця після 5-го туру:

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