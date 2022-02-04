Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого

Джерело - Чемпіон.
4 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть чотири українські спортсмени.
Всі вони будуть виступати у командному турнірі з фігурного катання. Дует Софія Голіченко/Артем Даренський виступлять у спортивних парах, Олександра Назарова/Максим Нікітін - у танцях на льоду.
На превеликий жаль, через підтверджений позитивний тест в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді у чоловічій короткій програмі. Ще одна учасниця збірної України у командному турнірі Анастасія Шаботова стартує на Олімпіаді 6 лютого (початок о 03:30). Вона виступить у жіночому одиночному катанні.
Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого:
Фігурне катання
- 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін
- 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма: Софія Голіченко/Артем Даренський