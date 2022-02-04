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Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого

Сьогодні 06:48 871 0
Збірна України виступить на командному турнірі з фігурного катання не у повному складі
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
#Олімпіада-2022, #Олександра Назарова, #Максим Нікітін, #Софія Голіченко, #Артем Даренський

Джерело - Чемпіон.

4 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть чотири українські спортсмени.

Всі вони будуть виступати у командному турнірі з фігурного катання. Дует Софія Голіченко/Артем Даренський виступлять у спортивних парах, Олександра Назарова/Максим Нікітін - у танцях на льоду.

На превеликий жаль, через підтверджений позитивний тест в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді у чоловічій короткій програмі. Ще одна учасниця збірної України у командному турнірі Анастасія Шаботова стартує на Олімпіаді 6 лютого (початок о 03:30). Вона виступить у жіночому одиночному катанні.

Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого:

Фігурне катання

  • 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець: Олександра Назарова/Максим Нікітін
  • 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма: Софія Голіченко/Артем Даренський
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