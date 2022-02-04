Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого

Збірна України виступить на командному турнірі з фігурного катання не у повному складі

Джерело - Чемпіон.

4 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть чотири українські спортсмени.

Всі вони будуть виступати у командному турнірі з фігурного катання. Дует Софія Голіченко/Артем Даренський виступлять у спортивних парах, Олександра Назарова/Максим Нікітін - у танцях на льоду.

На превеликий жаль, через підтверджений позитивний тест в Івана Шмуратка, він не зможе допомогти команді у чоловічій короткій програмі. Ще одна учасниця збірної України у командному турнірі Анастасія Шаботова стартує на Олімпіаді 6 лютого (початок о 03:30). Вона виступить у жіночому одиночному катанні.

Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого:

Фігурне катання