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Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус

Сьогодні 12:47 246 0
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
#Олімпіада-2022, #Іван Шмуратко

Джерело - НОК України.

Український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Через підтверджений позитивний тест, Івана Шмуратко не зможе допомогти збірній України у командних змаганнях, які розпочнуться в Пекіні вже 4 лютого. Він був єдиним представником нашої країни в одиночному чоловічому катанні. 

На командному турнірі з фігурного катання Україну представлятиме Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні. То ж Україна буде не у повному складі - без чоловічого представника.

Згідно з регламентом, в змаганнях допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох. 

Шмуратко почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше Шмуратко відмовився спілкувати з росіянами російською мовою.

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