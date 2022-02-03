Джерело - НОК України.

Український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Через підтверджений позитивний тест, Івана Шмуратко не зможе допомогти збірній України у командних змаганнях, які розпочнуться в Пекіні вже 4 лютого. Він був єдиним представником нашої країни в одиночному чоловічому катанні.

На командному турнірі з фігурного катання Україну представлятиме Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні. То ж Україна буде не у повному складі - без чоловічого представника.

Згідно з регламентом, в змаганнях допускається участь у турнірі в трьох видах, замість чотирьох.

Шмуратко почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше Шмуратко відмовився спілкувати з росіянами російською мовою.