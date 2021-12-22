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Норвегія оголосила перший список спортсменів на зимову Олімпіаду-2022

Сьогодні 17:56 197 0
Норвегію мають представляти 85 спортсменів
Норвегія оголосила перший список спортсменів на зимову Олімпіаду-2022
Фото: AP
#Олімпіада

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна Норвегії визначилася першою частиною спортсменів, які відправляться на зимові Олімпійські Ігри-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє пресслужба НОК Норвегії.

Норвегія - один із головних претендентів на перемогу у медальному заліку Олімпіади-2022. Статистичний портал Gracenote прогнозує, що норвежці здобудуть у Пекіні 45 медалей.

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Усього на Олімпіаду-2022 мають поїхати 85 норвезьких спортсменів. Імена 47 уже відомі. Названо спортсменів, які виступлять у Пекіні у семи видах спорту: керлінгу, фристайлу, лижному двоборстві, лижних гонках, біатлоні, ковзанярському спорті та скейтбордингу.

Зокрема, названо список із семи біатлоністів, які представлятимуть Норвегію на зимовій Олімпіаді-2022: Йоганнес Бо, Тар'єй Бо, Ветле Шостад Крістіансен, Штурла Легрейд, Тіріл Екгофф, Марте Олсью Ройзеланд, Іда Лієн.

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Усього у біатлоні олімпійська збірна Норвегії має бути представлена 12 спортсменами. Тобто, у другу частину списку мають увійти ще п'ять біатлоністів: два - у чоловічий, три - у жіночий.

Крім біатлоністів, у список олімпійської збірної Норвегії увійшли й інші відомі спортсмени:

Тереза Йогауг (лижні гонки) - 3-разова олімпійська призерка Ігор у Ванкувері та Сочі;

Йоганнес Клебо (лижні гонки) - 3-разовий олімпійський чемпіон Пхьончхану;

Гавард Лоренцен (ковзанярський спорт) - 2-разовий призер Олімпіади у Пхьончхані.

Другий список олімпійців на Олімпіаду-2022 Норвегія має оголосити у період з 10 по 18 січня.

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