Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Вчора 14:49 745
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:15 1321
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Вчора 20:38 1349
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
Вчора 20:13 1962
Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу
Вчора 20:01 356
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Вчора 16:15 1067 3
Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим
Вчора 15:55 690
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 14:38 488
Поворознюк: Підсилення буде божевільне
Вчора 14:25 775
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Вчора 14:11 589
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок

Сьогодні 12:24 1655 0
На Олімпіаді відбудеться 11 гонок
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок
#біатлон, #Олімпіада, #Пекін, #Санітра

Джерело - Чемпіон.

Із 5 по 19 лютого у Пекіні на зимових Олімпійських іграх-2022 відбудуться біатлонні гонки.

Розклад біатлонних гонок

5 лютого (субота) 

11:00. Змішана естафета

7 лютого (понеділок) 

11:00. Індивідуальна гонка 15 км. Жінки

8 лютого (вівторок) 

10:30. Індивідуальна гонка 20 км. Чоловіки

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

11 лютого (п'ятниця)

11:00. Спринт 7,5 км. Жінки

12 лютого (субота)

11:00. Спринт 7,5 км. Чоловіки

13 лютого (неділя)

11:00. Гонка переслідування 10 км. Жінки

12:45. Гонка переслідування 12,5 км. Чоловіки

15 лютого (вівторок)

11:00. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки

16 лютого (середа)

09:45. Естафета 4х6 км. Жінки

18 лютого (п'ятниця)

11:00. Мас-старт 15 км. Чоловіки

19 лютого (субота)

11:00. Мас-старт 12,5 км. Жінки

Коментарі ()