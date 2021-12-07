Посольство КНР у Вашингтоні прокоментувало дипломатичний бойкот ОІ від США

Джерело - Reuters.

Дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні від США не вплине на успішність проведення ігор.

Про це заявляє посольство Китаю у Вашингтоні.

"Насправді нікого не хвилює, приїдуть ці люди чи ні. Це не вплине на успішне проведення зимових Олімпійських ігор у Пекіні", - йдеться у заяві.

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"Це лише політична маніпуляція. Американським політикам і так не надсилали жодних запрошень", - заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні.

Нагадаємо, організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи.