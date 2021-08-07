Четверікова - про здобуття медалі: А мені навіть не віриться

Українка - про здобуття срібної медалі

Джерело - Чемпіон.

Анастасії Четверіковій не віриться, що вона разом з Людмилою Лузан виграла срібні медалі на Олімпіаді 2020 у веслуванні на каное серед жіночих двійок на дистанції 500 метрів.

Про це заявила сама спортсменка.