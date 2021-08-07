Четверікова - про здобуття медалі: А мені навіть не віриться

Джерело - Чемпіон.
Анастасії Четверіковій не віриться, що вона разом з Людмилою Лузан виграла срібні медалі на Олімпіаді 2020 у веслуванні на каное серед жіночих двійок на дистанції 500 метрів.
Про це заявила сама спортсменка.
"У Люди це друга нагорода. А мені навіть не віриться. Я не очікувала. Все пройшло як ми запланували.
Щоразу, коли ми виходимо на старт, я питаю Люду: як працюємо? Вона каже: ми робимо свою справу. І так і виходить.
Коли Люда взяла медаль, я почала плакати разом із нею. Оскільки розуміла, як вона хотіла медаль, як вона прагнула до цього.
Коли сіла в човен з призером ОІ, по-іншому бути не може, могла бути тільки медаль", - сказала Четверікова.