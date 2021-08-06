Токіо-2020. Усі переможці чотирнадцятого змагального дня - 6 серпня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився чотирнадцятий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 23 комплекти медалей.

Змагання зі спортивної ходьби на 50 км виграв поляк Давид Томала. Жіночий турнір з пляжного волейболу завершився перемогою пари з США - Ейпріл Росс/Алікс Клайнман.

Жіночий футбольний турнір виграла збірна Канади, яка у фіналі у серії післяматчевих пенальті вирвала перемогу у Швеції.

Боксерський турнір у чоловіків у ваговій категорії до 91 кг виграв кубинець Хуліо Сесар ла Крус.

Сучасне п'ятиборство у жінок виграла британка Кейт Френч.

У чоловічому спринті у велотреку золоту медаль завоював Гаррі Лаврейсен з Нідерландів. Жіночий медісон виграла Велика Британія. Спортивна ходьба на 20 км у жінок завершилася перемогою італійки Антонеллі Пальмісано.

Куміте у чоловіків у ваговій категорії до 75 кг виграв каратист з Італії Луїджі Буза. Саме він не пустив до фіналу українця Станіслава Горуну, який став бронзовим призером Олімпіади у Токіо. Чоловічий ката виграв японець Рьо Кіюна. Куміте у жінок у ваговій категорії до 61 кг виграла Йована Прекович (Сербія), яка з групи не пустила українку Аніту Серьогіну.

Скелелазіння у жінок завершилося перемогою словенки Яні Гарнбрет.

У спортивній боротьбі сьогодні було розіграно три комплекти медалей. Мукайда Маю (Японія) виграла жіночий турнір у категорії до 53 кг. Ґейбл Стівесон (США) та Заурбек Сідаков (РОК) виграли турніри з вільної боротьби відповідно у категоріях понад 125 кг та 74 кг.

Легкоатлетичну чоловічу естафету 4х100 виграла Італія. У жінок найшвидшими були легкоатлетки з Ямайки. Кенійка Фаіт Кіп'єгон виграла бій на 1500 метрів. У чоловіків дистанцію на 5000 метрів виграв Джошуа Кіпруі Чептегей (Уганда). У жінок у бігу на 400 метрів золоту медаль завоювала Шона Міллер (Багамські Острови). Змагання з метання списку у жінок виграла китаянка Лю Шиїн.

Жіночий турнір з хокею на траві виграла збірна Нідерландів. Командний турнір з настільного тенісу у чоловіків впевнено виграла збірна Китаю.