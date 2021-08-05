Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня

Джерело - Чемпіон.
5 серпня на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 20 представників України.
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Легка атлетика
03:10 - стрибки у висоту, жінки, група В, кваліфікація: Магучіх Ярослава
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Легка атлетика
03:10 - стрибки у висоту, жінки, група А, кваліфікація: Геращенко Ірина, Левченко Юлія
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Веслування
03:44 - особисті змагання, каное-одиночка, 200 м, півфінал: Людмила Лузан
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Веслування
04:05 - особисті змагання, байдарка-одиночка, 500 м, півфінал: Повх Марія, Юрійчук Марія
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Вільна боротьба
05:30 - другий запуск, чоловіки, до 74 кг, 1/8 фіналу: Михайлов Василь - Байрамов Туран (Азербайджан)
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Вільна боротьба
05:30 - четвертий запуск, чоловіки, +125 кг, 1/8 фіналу: Хоцяновський Олександр - Заре Амір Хоссейн (Іран)
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Веслування
06:00 - особисті змагання, каное-одиночка, 200 м, пфінал: Людмила Лузан
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Бокс
09:03 - до 75 кг, півфінал: Хижняк Олександр - Марсіал Іумер (Філіппіни)
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Велоспорт
10:06 - особисті змагання, трек, кейрін, заїзд 1, чвертьфінал: Старікова Олена
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Велоспорт
10:16 - особисті змагання, трек, кейрін, заїзд 3, чвертьфінал: Басова Любов
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Легка атлетика
10:30 - особисті змагання, чоловіки, спортивна ходьба, на 20 км, фінал: Лосев Іван, Забуженко Едуард
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Карате
10:30 - особисті змагання, жінки, куміте, кваліфікаційний раунд: Терлюга Анжеліка
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Сучасне п'ятиборство
10:30 - особисті змагання, чоловіки, фехтування: Тимощенко Павло
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Легка атлетика
13:00 - особисті змагання, жінки, стрибки з жердиною, фінал: Килипко Марія
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Легка атлетика
13:37 - естафета 4х400 м, жінки, півфінал: Україна