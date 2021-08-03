Черкасова: Я неймовірно вдячна усім. Я дуже щаслива

Українка здобула бронзу Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Борчиня Алла Черкасова здобула перемогу в поєдинку за третє місце на Олімпійських іграх у Токіо.

Українка прокоментувала тріумф в бою за бронзу.

"Я неймовірно вдячна всім. Усім людям, які мене оточували стільки років, які допомагали, підтримували, мотивували. Так багато людей. Якби я всіх дякувала, то і трьох годин б не вистачило", - заявила спортсменка.

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"За такий спортивний термін так багато людей, які були поруч в різні періоди. Хтось словом, хтось ділом. Я можу годину імена перераховувати. Україна, я настільки вдячна за цю медаль богу. Я дуже щаслива", - сказала Черкасова.

Раніше Беленюк гарантував медаль на Олімпіаді у Токіо.