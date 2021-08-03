Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня

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3 серпня відбувається 11-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграється відразу 24 комплекти медалей.

Актуально: Токіо-2020. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 11-го дня Олімпіади-2020, 3 серпня (24 комплекти медалей)

3:00 - 15:25. Легка атлетика. Чоловіки - потрійний стрибок, 1500м, 200м, ядро, 110м з бар'єрами, 5000м. Жінки - 400м, спис. Кваліфікація

3:00 - 15:45. Волейбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 14:45. Гандбол. Чоловіки. Чвертьфінал

3:00 - 16:50. Пляжний волейбол. Жінки. Чвертьфінал

4:00 - 15:00 Баскетбол. Чоловіки. Чвертьфінал

4:00 - 16:40. Настільний теніс. Чоловіки командні змагання. Жінки командні змагання. Чвертьфінал

4:30 - 14:45. Хокей на траві. Чоловіки. Півфінал

4:50 - 6:35. Легка атлетика. Чоловіки - 400м з бар'єрами.

1. Карстен Вархольм (Норвегія)

2. Рай Бенджамін (США)

3. Алісон Дос Сантос (Бразилія)

Жінки - довжина

1. Малаіка Міхамбо (Німеччина)

2. Бріттні Різ (США)

3. Есе Бруме (Нігерія)

3:30 - 7:15. Гребля на байдарках і каное. Чоловіки - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Жінки - К-1 200 м, К-2 500 м

Чоловіки - К-1 1000 м

1. Куба

2. Китай

3. Німеччина

Жінки. К-2 500 м

1. Нова Зеландія

2. Польща

3. Угорщина

Жінки. К-1 200 м

1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)

2. Тереза Портела Рівас (Іспанія)

3. Емма Йоргенсен (Данія)

Чоловіки. С-2 1000 м

1. Балінт Копаш (Угорщина)

2. Адам Варга (Угорщина)

3. Фернандо Пімента (Португалія)

7:00 - 8:30. Бокс. Жінки, 57 кг

1. Сена Іріє (Японія)

2. Несті Метесіо (Філіппіни)

3. Ірма Теста (Італія)

3. Каррісс Артінгстолл (Велика Британія)

8:00 - 13:50 Водне поло. Жінки. Чвертьфінал

8:30 - 10:55. Вітрильний спорт. Медальні гонки в Finn у чоловіка і Nacra 17

Жінки. Скіф. 49 Ф

1. Бразилія

2. Німеччина

3. Нідерланди

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

9:30 - 12:10. Велоспорт, трек. Чоловік командний спринт, жіноча гонка переслідування

11:00 - 15:10. Скелелазіння. Комбайн, чоловіки. Кваліфікація

11:00 - 13:40. Бокс. Чоловіки, 69 кг

11:00 - 16:00. Футбол. Чоловіки. Півфінал

11:00 - 13:15. Спортивна гімнастика. Чоловіки - бруси, перекладина. Жінки - колода

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 68 кг. Греко-римська боротьба - 77 кг, 97 кг

13:00. Кінний спорт. Конкур. Індивідуальні змагання. Кваліфікація

13.00. Легка атлетика. Чоловіки - шест. Жінки - 200 м, 800 м, молот

13:30. Артистичне плавання. Дует. Технічна програма

13:50 - 16:00. Важка атлетика. Чоловіки - 109 кг