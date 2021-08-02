Втрачена бронза Темірова та інші підсумки змагального дня - 2 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 серпня, відбувся десятий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України не додала жодної нагороди до своєї скарбнички.

Близьким до бронзи був український борець Ленур Теміров, який у бою за третє місце українець програв китайському спортсмену Валіханю Сайліке.

Також, медаль золотого або срібного ґатунку могла гарантувати борчиня Алла Черкасова. Українка дійшла до півфіналу, де поступилася американці Тамірі Менсі-Сток. Завтра у Черкасової буде можливість здобути бронзу.

Представник збірної України у стрілецькому спорті Павло Коростильов не зміг пробитися до фіналу змагань з швидкісного пістолета. Після першого етапу кваліфікації українець посідав 15-е місце з 286 очками. У другому відбірковому раунді Коростильов набрав 294 бали і піднявся на 9-у сходинку, проте цього не вистачило для виходу в фінал.

20-річний представник Запоріжжя Михайло Кохан виконав кваліфікаційний норматив Олімпійських ігор у метанні молота. Українець метнув снаряд на 78,36 і з другим результатом у групі A вийшов у фінал. У групі B Україну представляв Гліб Піскунов, проте 22-річний спортсмен з результатом 73.84 метра не зміг вийти до вирішального раунду змагань.

Марія Кічасова-Скорик невдало виступила в чвертьфіналі байдарочниць-одиночниць (200 м) на Олімпійських іграх, фінішувавши лише шостою.

Українська пара Павло Алтухов і Дмитро Янчук фінішували другими в чвертьфінальному заїзді на дистанції 1000 м в змагання каное-двійок і пробилися до півфіналу.

А от Юлія Юрійчук фінішувала п'ятою в чвертьфінальному заїзді байдарок-одиночок на 200 м і не змогла вийти до півфінального раунду змагань.

Українські байдарочниці Людмила Кукліновська та Анастасія Тодорова фінішували четвертими у першому попередньому запливі байдарок-двійок (500 м) і шостими у чвертьфіналі, що не дозволило їм вийти до півфіналу змагань.

Стрілець з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень Сергій Куліш вийшов до фіналу змагань, де через прикру помилку посів восьме місце. Олег Царьков посів 22-е місце в кваліфікації та не пробився до вирішального раунду змагань.

Представник Миколаєва Олег Колодій не зумів кваліфікуватися до півфіналу Олімпійських ігор у стрибку з 3-метрового трампліна. Українець посів 22-е місце з результатом 351.25 балів.

Любов Басова та Олена Старікова посіли восьме місце у командному спринті з велотреку на Олімпіаді. У заїзді за 7-е місце українки поступилися польській парі - Марлена Карвацька/Урсула Лось.

Українська легкоатлетка Марина Килипко вийшла до фіналу змагань зі стрибків з жердиною. Представниці Харкова вдалося виконати спробу на 4.55 м і пробитися до вирішального раунду турніру. Інша українка Яна Гладійчук не змогла вийти до фіналу, показавши результат 4.40 м.

Марта Федіна та Анастасія Савчук посіли третє місце у попередньому раунді Олімпійських ігор з артистичного плавання у дуеті. Українки отримали 94.9333 за вільну програму.

Історичне досягнення здобули легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук кваліфікувавшись до фіналу змагань з бігу на 400 метрів з перешкодами. Уперше в історії у цій дисципліні Україну будуть представляти відразу дві спортсменки. Обидві українки фінішували третіми у своїх півфіналах, проте стали найкращими серед тих, хто не вийшли напряму. Рижикова показала результат 54.23 секунди, а Ткачук 54.25.