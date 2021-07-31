Токіо-2020. Усі переможці восьмого змагального дня - 31 липня

Джерело - Чемпіон.

У Токіо завершився восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2020, у якому було розіграно 21 комплект медалей.

Історичну бронзову нагороду для нашої країни виборола перша ракетка України Еліна Світоліна. У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну. Олімпійською чемпіонкою стала Белінда Бенчич з Швейцарії, у фіналі вона переграла чешку Маркету Вондрошову. Також визначилися бронзові призери у жіночому парному, чоловічому одиночному та змішаному розряді. Свої нагороди завоювали Лаура Пігоссі та Луїза Стефані з Бразилії, Пабло Карреньо-Буста з Іспанії та австралійці Ешлі Барті та Джон Пірс відповідно.

У змішаній естафеті з триатлону золото виборола збірна Великої Британії. Срібло здобули американці, трійку замкнули спортсмени з Франції.

Завершилися змагання зі стендової стрільби у дисципліні трап серед змішаних команд. Перше місце завоювала збірна Іспанії, срібло вибороли олімпійці з Сан-Маріно, бронзу здобули американці.

4 комплекти медалей розігрувалося у плаванні. У чоловічому турнірі на 100 метрів батерфляєм першим став представник США Калеб Дрессел. Другим приплив Крістоф Мілан з Угорщини, трійку замкнув швейцарець Ное Понті. У жіночих змаганнях на 200 метрів на спині золото завоювала австралійка Кейлі Маккіон. Срібло до скарбнички Канади додала Кайлі Масс, бронзу виборола ще одна представниця Австралії Емілі Сібом. Кейті Ледекі з США стала найкращою в змаганнях вільним стилем на 800 метрів. Аріарн Тітмус з Австралії завоювала срібло, трійку замкнула італійка Сімона Квадарелла. У змішаній естафеті 4х100 найкращими стали представники Великої Британії. Другими стали китайці, бронзу завоювали австралійці.

Швейцарка Ніна Крістен здобула золоту нагороду в кульовій стрільбі з гвинтівки на 50 метрів з трьох положень. Друге та третє місце посіли спортсменки без прапора Юлія Зикова та Юлія Карімова.

Білоруський спортсмен Іван Литвинович став олімпійським чемпіоном у стрибках на батуті. Китаєць Дон Дон здобув срібло, бронзу виборов Ділан Шмідт з Нової Зеландії.

Розігрувалося і 2 комплекти нагород у вітрильному спорті. У дисципліні RS:X серед чоловіків найкращим виявився нідерландський спортсмен Кіран Бадлое. Срібло здобув француз Тома Гояр, трійку замкнув китаєць Бі Кунь. У жіночих змаганнях золото здобула китайська спортсменка Лу Юньсю. Другою стала Шарлін Пікон з Франції, бронзу завоювала британка Емма Вілсон.

Мете Газоз з Туреччини завоював золото у індивідуальному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі він переміг італійця Мауро Несполі. Бронзову нагороду своїй країні приніс Такахару Фурукава з Японії.

Китайський спортсмен Люй Сяоцзюнь став чемпіоном з важкої атлетики у ваговій категорії до 81 кг, оновивши олімпійський рекорд. Срібло завоював Закаріас Бонна Мішель з Домініканської Республіки, бронзу виборов Антоніно Піццолато з Італії.

У жіночому фіналі з регбі-7 золото здобули спортсменки з Нової Зеландії, які у фіналі обіграли суперників з Франції. Збірна Фіджі перемогла у поєдинку за третє місце команду Великої Британії.

Завершився змішаний командний турнір з дзюдо. Золото здобула збірна Франції, яка у фіналі засмутила господарів Олімпіади - Японію. Бронзові нагороди вибороли команди Ізраїля та Німеччини.

Пара Ван Чи-Лінь/Лі Янь з Китайського Тайбею у фіналі змагань з бадмінтону перемогла китайців Лі Цзюньхуеz та Лю Юйченя. Бронзу завоювали Аарон Чіа та Со Вуї Ік з Малайзії.

У командних змаганнях з жіночої шаблі перше місце посіли представники ОКР, які у фіналі переграли французів. Бронзу в матчі з італійками здобули спортсменки з Південної Кореї.

Даніель Столь з Швеції став олімпійським чемпіоном з метання диску. Другим став його співвітчизник Сімон Петтерсон. Бронзу завоював австрієць Лукас Вайссхайдінгер.

У забігу на 100 метрів серед жінок увесь п'єдестал зайняли представники збірної Ямайки - Елейн Томпсон, Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс та Шеріка Джексон.

Змішану естафету 4х400 виграли спортсмени з Польщі. Домініканська Республіка поповнила свою скарбничку срібною нагородою, а бронзу здобули американці.

У чоловічому турнірі з важкої атлетики до 96 кг перемогу здобув Фарес Ібрагім з Катару. Кейдомар Вальенілья з Венесуели став другим. Бронзу завоював Антон Плєсной з Грузії.