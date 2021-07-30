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Улітіна: Я показала гідну гру

Сьогодні 17:59 485 0
Марія Улітіна прокоментував виступ на Олімпіаді
Улітіна: Я показала гідну гру
#Улітіна

Джерело - Чемпіон.

Українська бадмінтоністка Марія Улітіна оцінила свій виступ на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

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"Я дуже рада, що в такий складний час я зуміла потрапити на ці Олімпійські Ігри. Так, результат невтішний, завжди хочеться більшого. Але на даному етапі навіть одна перемога в підгрупі варто багато. Я показала гідну гру і хочу подякувати всім уболівальникам за підтримку !

Ця Олімпіада назавжди запам'ятається порожніми трибунами, змішаними емоціями і гордістю що ми все таки зробили це, не дивлячись ні на що.

Зараз невеличкий перепочинок, і готуємося далі! ", - підсумувала Улітіна.

Нагадаємо, Улітіна здолала бразилійку у другому матчі групового етапу Олімпіади.

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