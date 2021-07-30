Улітіна: Я показала гідну гру

Українська бадмінтоністка Марія Улітіна оцінила свій виступ на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

Актуально: П’ять висновків Токіо-2020 для українського бадмінтону

"Я дуже рада, що в такий складний час я зуміла потрапити на ці Олімпійські Ігри. Так, результат невтішний, завжди хочеться більшого. Але на даному етапі навіть одна перемога в підгрупі варто багато. Я показала гідну гру і хочу подякувати всім уболівальникам за підтримку !

Ця Олімпіада назавжди запам'ятається порожніми трибунами, змішаними емоціями і гордістю що ми все таки зробили це, не дивлячись ні на що.

Зараз невеличкий перепочинок, і готуємося далі! ", - підсумувала Улітіна.