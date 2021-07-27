Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня

28 липня, на ХХХІІ літніх Олімпійських іграх на старт вийдуть 13 представників України.

05:00 - парний разряд, 3 корт, матч 1, жінки, 1/4 фіналу: Людмила та Надія Кіченок

Стрільба з лука

Дзюдо

не раніше 06:00 - особисті змагання, чоловіки до 90 кг, 1/16 фіналу: Кеджау Ньябалі

-------------------------------------- Веслування на каное 06:50 - слалом, жінки (попередні раунди): Вікторія Ус

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Кінний спорт